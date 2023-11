Wiederholte Bombendrohungen in Wien: 55-Jähriger eingewiesen

Am Mittwoch ist ein 55-Jähriger nach wiederholten telefonischen Bombendrohungen vom Wiener Landesgericht in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden.

Gerichtspsychiater Peter Hofmann bezeichnete den Mann als "hochauffällige Persönlichkeit", zweifelsfrei liege Zurechnungsunfähigkeit vor. Der 55-Jährige, der sich in der Verhandlung auffällig verhielt und das Gericht beleidigte ("Schau ma amol, ob ihr krank seid's!"), landete folglich im Maßnahmenvollzug.

55-Jähriger in Wien weist 16 Vorstrafen auf

Der 55-Jährige weist 16 Vorstrafen auf, erstmals wurde er 1984 strafrechtlich sanktioniert. Das Leben des Mannes habe eine "dissoziale Entwicklung" mit einer "kriminellen Karriere" genommen, legte der psychiatrische Sachverständige dar. Hofmann diagnostizierte eine paranoide Schizophrenie, ein "schweres Krankheitsbild" sei gegeben: "Das ist keine Eintagsfliege. Er läuft völlig ungesteuert durch die Welt. Ohne entsprechende Behandlung wird er in absehbarer Zeit Straftaten mit schweren Folgen begehen." "Jo, jo, is scho guat, du Depp", meinte darauf hin der 55-Jährige.

Anfang Februar 2023 hatte der Mann, der ohne festen Unterstand und zuletzt aufgrund aggressiven Verhaltens aus einem Obdachlosenheim gewiesen worden war, erstmals den Polizeinotruf gewählt und eine Explosion an einer Adresse in der Leopoldstadt angekündigt. Daraufhin wurde ein Polizeigroßeinsatz ausgelöst. Das Gebäude, in dem sich unter anderem ein Kindertagesheim befindet, wurde evakuiert, Spürhunde der Polizei durchsuchten das Objekt auf Sprengmittel. Gefunden wurde nichts. Wenige Tage später meldete sich der 55-Jährige neuerlich beim Polizeinotruf und sorgte dafür, dass dasselbe Gebäude wieder geräumt werden musste. Weitere Drohanrufe bis zum Juni folgten, diese richteten sich unter anderem gegen das Bezirksgericht Leopoldstadt, wo der Mann bereits amtsbekannt und mit einem Hausverbot belegt worden war.