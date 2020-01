Wiederbetätigung: 64-Jähriger wegen Facebook-Postings in Wien verurteilt

Ein 64-jähriger Mühlviertler musste sich heute vor dem Wiener Landesgericht verantworten, weil er auf Facebook den Holocaust geleugnet hat. Er wurde für schuldig befunden.

Ein 64-Jähriger ist am Dienstag wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung am Wiener Landesgericht zu 18 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden. Der Mühlviertler hatte den Holocaust geleugnet. Er nahm die über ihn verhängte Strafe an. Das Urteil ist nach einem Rechtsmittelverzicht der Staatsanwaltschaft bereits rechtskräftig.