Wiederbelebung von Delka in Österreich geplant

Der Wandel in der Schuhhandelsbranche in Österreich geht weiter.

Leder & Schuh will Delka laut "Standard" in Österreich neu beleben

Laut dem "Standard" plant Leder & Schuh, Eigentümer von Humanic, die Marke Delka zu übernehmen. Zudem soll der deutsche Schuhhändler Görtz in ehemaligen Salamander-Filialen in Österreich Einzug halten. Laut "Standard" hat die Schuhhandelsgruppe Leder & Schuh aus der Steiermark, die die Marke Humanic betreibt, angeblich nicht nur die Marke Delka übernommen, sondern auch die Mitglieder des Kundenklubs von Delka.

Delka hatte zuvor 18 Filialen in Österreich. Leder & Schuh befindet sich derzeit noch in der Phase der Planung und Konzeptionierung, so die Aussage des Unternehmens. Kürzlich hat Salamander seine letzte Filiale in Wien geschlossen. Laut dem Bericht wird Görtz nun in rund zwölf der ursprünglichen 19 Filialen in Österreich einziehen.