Wieder Springtamarin im Wiener Haus des Meeres geboren

Im Wiener Haus des Meeres erblickt verlässlich alle sechs Monate ein Jungtier der Springtamarine, einer Primatenart aus der Familie der Krallenaffen, das Licht der Welt. So nun bereits zum dritten Mal.

Das kleine Nesthäkchen sei schon überall mit von der Partie, meldete der Zoo am Mittwoch. Sei man beim ersten und zweiten Jungtier, beide von unterschiedlichen Weibchen geboren, noch etwas in Sorge gewesen, ob die jungen Mütter mit dieser Herausforderung zurechtkommen, zeige sich bei Baby Nummer drei bereits ihre ganze Routine, hieß es in einer Aussendung. Schon am nächsten Tag mischte sich die frisch gebackene Mama mit ihrem Sprössling unter ihre Artgenossen und zeigte sich auch in unmittelbarer Nähe der Besucher.