Wieder Rekordjahr: Boom bei Campingplätzen hält an

Reisen mit Wohnmobil, Caravan oder Zelt wird immer beliebter: Die Campingbranche in Österreich verzeichnete im Jahr 2023 erneut einen neuen Übernachtungsrekord, den größten Zuwachs gab es dabei in Wien.

Die heimischen Campingplätze haben zum dritten Mal in Folge eine Rekordjahr hinter sich. Ein Plus von 6 Prozent brachte im abgelaufenen Jahr 8,3 Millionen Nächtigungen, teilte das Buchungsportal "camping.info" auf Basis von Daten der Statistik Austria am Donnerstag mit. Am gefragtesten waren 2023 die Campingplätze in Kärnten und Tirol.