Wieder mehr Grippe-Kranke in Wien

Die Grippewelle hat Wien immer noch fest im Griff. Nach einem kurzen Abschwung zu Jahresende sind derzeit mindestens 13.900 Personen betroffen.

Die Anzahl der an Grippe erkrankten Wiener ist erneut gestiegen. Derzeit verzeichnet der Meldedienst der Stadt rund 13.900 betroffene Personen (Schwankungsbreite plus/minus 1.550), wie aus der am Dienstag aktualisierten Statistik hervorgeht. In der Woche davor waren in der Bundeshauptstadt 12.000 Grippekranke gemeldet.