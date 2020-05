Wie wirkt ein Impfstoff?

P.M. Wissen-Sendung: Wie genau wirkt eigentlich ein Impfstoff im Körper?

Video: So wird ein Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt

Bereits 1.000 vor Christi sollen Chinesen mit Impfstoffen experimentiert haben. Sie haben Schorf von Pockennarben entfernt, diesen dann zermahlen und das Pulver schließlich in die Nase von zu impfenden Personen eingeführt. Fraglich, ob das etwas gebracht hat. Aber wie genau wirkt ein Impfstoff eigentlich? Das wollte P.M. Wissen herausfinden.

Themen in der nächsten P.M. Wissen-Sendung

In der P.M. Wissen-Sendung am 14. Mai 2020, ab 20:15 Uhr auf Servus TV, dreht sich alles um das Thema Boden und Erde. Kann Dreck zu Medizin werden? Forscher suchen ein Mittel gegen multiresistente Keime, die besonders in Spitälern große Probleme bereiten. Dafür suchen Forscher nun im Boden nach Alternativen. Weitere Themen sind u.a.: Ist Lehm der Baustoff der Zukunft? Wie baut man eine Mittelalterburg?