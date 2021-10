Wie Müll entsorgt: Katze und Hund in Wien in Mistkübeln ausgesetzt

Ein Hund und eine Katze wurden Ende September in Müllkübeln in Wien ausgesetzt. Der Besitzer der französischen Bulldogge wurde ausgeforscht und den Behörden gemeldet.

In Wien sind Ende September eine junge Katze und ein kleiner Hund in Mistkübeln abgelegt worden. Die Tiere wurden in das TierQuarTier Wien gebracht und versorgt. "Ich bin einfach nur fassungslos, wie viele Menschen sich ihrer Tiere entledigen, und auf welche Art und Weise sie es tun! Ein Haustier bedeutet Verantwortung und zwar über die gesamte Lebensdauer des Tieres hinweg", kritisierte TierQuarTier-Betriebsleiter Thomas Benda am Dienstag in einer Aussendung.