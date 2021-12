Wie man eine Corona-Infektion zuhause kuriert

Bei einem positiven Corona-Test heißt es ab in die Quarantäne. Viele können ihre Erkrankung zuhause auskurieren. Was dabei zu beachten ist, erfahren Sie hier.

Wie es für Wien nach dem möglichen Lockdown-Ende am 12. Dezember aussieht, dazu berät Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag mit Experten. 606 Personen waren am Montag coronapositiv in Wien. Viele sind in Quarantäne und können die Krankheit zuhause auskurieren. Aber was ist dabei zu beachten? Die ORF-Sendung "Wien-Heute" hat dazu nachgefragt.