Wie "Interaktives Papier" Flyer zum Leben erweckt

Das niederösterreichische Unternehmen "Interactive Paper" sagt mit seinen "magischen Flyern" herkömmlicher Werbung den Kampf an. Zuletzt konnte sich das Start-up ein 180.000-Euro-Investment sichern.

Wir leben in einer Welt, in der wir oft von Werbung genervt werden - ob Pop-Ups im Internet oder Massen-Mailings in der Post. Interactive Paper will aus Werbung ein Erlebnis machen, das die analoge und digitale Welt zusammenbringt. Smartphone auf das Papier legen und durch das Berühren von Touchpoints am Papier wie magisch Inhalte auf dem Handy erscheinen lassen - das ist die zeitgemäße und attraktive Form zu Werben durch die bereits namhafte Kunden wie Samsung und Erste Bank herausragende Ergebnisse erzielen konnten.