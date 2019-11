Widderkaninchen in Wien-Penzing ausgesetzt: Elsa und Anna warten auf neue Besitzer

In Wien-Penzing wurden kürzlich zwei ausgesetzte Widderkaninchen entdeckt. Anna und Elsa warten im WTV auf neue Besitzer.

Zwei kürzlich in Wien-Penzing entdeckte Widderkaninchen warten im Wiener Tierschutzverein (WTV) in Vösendorf auf einen neuen Platz. Die Tiere, die auf die Namen Elsa und Anna getauft wurden, wurden vom vorigen Besitzer in einen Karton gesteckt und im Gebüsch eines Gemeindebaus abgestellt, hieß es am Montag in einer Aussendung.