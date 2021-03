Die WHO erteilte dem Johnson & Johnson-Impfstoff eine Notfallzulassung.

Die WHO erteilte dem Johnson & Johnson-Impfstoff eine Notfallzulassung. ©AP

Die WHO erteilte dem Johnson & Johnson-Impfstoff eine Notfallzulassung. ©AP

WHO erteilte Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson Notfallzulassung

Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson erhielt von der WHO eine Notfallzulassung. Der Impfstoff war bereits am Donnerstag in der EU zugelassen worden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dem Corona-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson eine Notfallzulassung erteilt. "Jedes neue, sichere und wirksame Instrument gegen Covid-19 ist ein weiterer Schritt hin zur Kontrolle über die Pandemie", erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus anlässlich der Zulassung am Freitag.

EU erteilte Zulassung bereits am Donnerstag