WhatsApp-Update: Das ändert sich für Android-User

WhatsApp hat mit dem letzten Update wieder neue Funktionen in die Nachrichtenapp eingebaut. Was kann die neue Version?

Die Neuerungen in der bekannten Messenger-App drehen sich um verschiedene Videofunktionen. Das Beta-Update zur WhatsApp-Version 2.23.18.3 geht gerade durch das Google Play Beta Programm. Zentraler Bestandteil ist die Vereinfachung der "Einmaligen Ansicht" von Bildern und Videos.

Das sind die Änderungen bei dem neuen WhatsApp-Update für Android

In der neuen Version ploppt ein Menü dafür auf, wenn man die Senden-Taste gedrückt hält. Perspektivisch soll diese Funktion auch für andere Medientypen verfügbar sein, wie wabetainfo.com berichtet. Das neue Sende-Menü ist aber zunächst nur für Android-Nutzer erhältlich. Dank des bereits verfügbaren Updates zur Version 2.23.17.76 hat der Mikrofon-Button zum Aufnehmen von Sprachnachrichten jetzt eine zusätzliche Funktion. Durch kurzes Tippen auf den Butten wird aus dem Mikrofon eine Kamera. Nun kann in ähnlicher Weise wie eine Sprachnachricht eine Videobotschaft aufgenommen werden.

Fotos und Videos können in höherer Qualität verschickt werden

Bereits aufgenommene Fotos und Videos können jetzt in höherer Qualität verschickt werden. Sobald ein Bild oder Video zum Verschicken ausgewählt wird, gibt es in der Medienvorschau den neuen Button "HD". Eine weitere neue Funktion: Jetzt unterstützt WhatsApp die Bildschirmfreigabe in Videoanrufen. Während des Anrufs erscheint auf dem Bildschirm dafür ein zusätzlicher Button.