Wetterwarnung: Schnee und Regen in Teilen Österreichs

Die ZAMG hat eine Wetterwarnung für Teile Österreichs ausgesprochen. Regen und Schneefall können weiterhin umstürzende Bäume, Überschwemmungen und Hangrutschungen mit sich bringen.

Eine "Rote Wetterwarnung" hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) besonders für Teile Osttirols und Oberkärntens ausgegeben. Die vor allem für die Südhälfte Österreichs sehr feuchte Wetterlage hält demnach bis Dienstag an. Regen und Schneefall können hier weiterhin für umstürzende Bäume, Überschwemmungen und Hangrutschungen sorgen.

Die Großwetterlage ändert sich den Meteorologen zufolge bis Anfang nächster Woche nur wenig. Über den Alpen mischen sich kalte Luft von Norden und feuchte Luft aus dem Mittelmeer-Raum. Mit der derzeit vorherrschende Südströmung stauen sich die Niederschlagswolken an der Südseite der Alpen und hier regnet und schneit es über Stunden stark, vor allem in der Nacht auf Sonntag und wahrscheinlich am Dienstag.

Samstag und Sonntag bringen weiterhin Regen mit sich

Am Samstag werden Regen und Schneefall in ganz Österreich seltener. Am Abend ziehen allerdings von Süden her die nächsten Regen- und Schneewolken auf. Am Sonntag am Vormittag regnet und schneit es im Westen und Süden Österreichs verbreitet, stark vor allem wieder in vielen Regionen von Oberkärnten über Osttirol bis zum Tiroler Alpenhauptkamm. Die Niederschlagsmengen liegen zwischen 50 und 90 Liter pro Quadratmeter, so die ZAMG.

Die Schneefallgrenze ist am Sonntag sehr unterschiedlich sein: In Vorarlberg und im Tiroler Oberland kann es bis in die meisten Täler schneien. In Osttirol und Kärnten liegt die Schneefallgrenze hingegen am Sonntag meist zwischen 1.000 und 1.800 Meter.

Großwetterlage: Kaum Änderungen bis Anfang nächster Woche

Nach dem derzeitigen Stand der Prognosen regnet und schneit es am Montag im Süden Österreichs wenig bis gar nicht. Am Dienstag muss man aber wieder verbreitet mit Regen und Schneefall rechnen, mit dem Schwerpunkt erneut im Gebiet von Oberkärnten über Osttirol bis zum Tiroler Alpenhauptkamm. Die Schneefallgrenze liegt dabei aus heutiger Sicht zwischen 800 und 1.500 Meter Seehöhe. Die weitere Entwicklung ist noch sehr unsicher, betonten die ZAMG-Meteorologen. Derzeit zeichne sich für die zweite Wochenhälfte eine Ende der für den Süden Österreichs sehr feuchten Wetterlage ab.