Wettervorschau: Am Wochenende bleibt es unbeständig

Auch am Wochenende bleibt das Wetter unbeständig. Laut einer Prognose der Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist verbreitet mit Regenschauern und Gewitter zu rechnen.

Am Freitag ist zeitweise mit Regen zu rechnen

Am Freitag ist der Himmel zunächst oft wolkenverhangen und zumindest zeitweise ist mit Regen zu rechnen. Am Nachmittag lockern die Wolken von Westen her langsam auf, es gehen aber weiterhin Regenschauer nieder. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.800 und 2.400 Meter Seehöhe. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Süd bis Nordwest. Am Morgen umspannen die Temperaturen sieben bis 16 Grad, am Nachmittag 13 bis 20 Grad.