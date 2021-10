Wetterbilanz: Oktober verlief trocken und sonnig

Laut ZAMG-Wetterbilanz fiel im Oktober um 53 Prozent weniger Niederschlag als im Durchschnitt und es gab um 16 Prozent mehr Sonnenschein.

Oktober mit typischen Wetterschwankungen

Der Oktober brachte die typischen großen Schwankungen. So lag Mitte des Monats kurzzeitig eine dünne Schneedecke in einigen bewohnten Regionen, wie in Schröcken (V) sowie in Fischbach und Ramsau/Dachstein (beide ST). Einige Tage später wurde es schon wieder sehr warm und Reichenau an der Rax (N) verzeichnete mit 25 Grad noch einen Sommertag.