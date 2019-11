Wetteraussichten: Es wird wieder wärmer

Es wird wieder milder. Dank eines Südföhns prognostizierten die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für die kommenden Tage Höchsttemperaturen von 20 Grad und darüber.

Wetter: Es wird wieder milder

Am Freitagvormittag trocknen die meisten Nebelfelder rasch ab und die Sonne setzt sich durch, nur im Südosten können Nebel und Hochnebel deutlich hartnäckiger bleiben. Viel Sonnenschein und nur dünne Wolkenschlieren hoch am Himmel werden dann in den meisten Landesteilen erwartet. Allerdings ziehen am Nachmittag in den Westen zunehmend dichtere Wolkenfelder, und in Vorarlberg können ein paar Regentropfen fallen. Der Wind kommt schwach bis mäßig, gebietsweise im Osten sowie im Bergland auch lebhaft aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen bei minus vier bis sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen je nach Nebel und leichter Föhnunterstützung bei sechs bis 16 Grad.