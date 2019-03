Wetteraussichten: Es wird wieder unbeständig und kühl

Nach den frühlingshaften Temperaturen am Wochenende wird es in den kommenden Tagen unbeständig mit Sonne, Wolken und einigen Regen- oder Schneeschauern.

Am häufigsten regnet oder schneit es am Montag im Stau der Alpennordseite, am wenigsten im Osten und Süden. Im Tagesverlauf ist dann aber auch im Bereich der Karawanken und Karnischen Alpen mit Niederschlägen zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt von Nord nach Süd bei 800 bis 1. 500 Metern. Im Laufe des Tages legt der Wind aus West bis Nordwest zu und lebt teils stark böig auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus ein und plus acht Grad, Tageshöchsttemperaturen meist bei fünf bis 15 Grad.

Kommende Woche wird kühler und regnerisch Der sich langsam abschwächende Störungseinfluss hinterlässt am Dienstag vor allem entlang der Alpennordseite sowie im Norden und Osten noch zahlreiche Wolken. Im Berg- und Alpenvorland kommt es noch zu ein paar Schauern, bei einer Schneefallgrenze zwischen 400 und 800 Metern Seehöhe. Am Nachmittag werden die Niederschläge schließlich seltener und auch die Schneefallgrenze steigt wieder etwas an. Wetterbegünstigt bleibt der Süden, die Tageshöchsttemperaturen kommen auf fünf bis zwölf Grad.

Am Mittwoch überwiegen in weiten Teilen des Landes die Wolken und die Sonne kommt nur kurz zwischendurch ein wenig hervor. Mit der nordwestlichen bis nördlichen Höhenströmung kommt es an der Alpennordseite und im Norden auch noch zu Regen- und Schneeschauern. Schneefallgrenze zwischen 400 und 700 Metern, wobei am Nachmittag die Schauerneigung wieder abnimmt. Generell wetterbegünstigt und sonniger ist neuerlich der Süden. Die Temperaturen entsprechen in etwa jenen des Vortags.

Ab Donnerstag wieder mehr Sonnenschein Von Westen her steigt am Donnerstag der Luftdruck und so scheint im Westen und Südwesten verbreitet die Sonne. Auch weiter im Osten startet der Tag oft sonnig, hier breiten sich aber mit der anhaltenden nördlichen Höhenströmung tagsüber nochmals zahlreiche Quellwolken aus. Zu Regenschauern kommt es aber kaum. Die Temperaturen klettern auf acht bis 14 Grad.

Mit Hochdruckeinfluss bringt der Freitag verbreitet sehr sonniges Wetter. Etwas mehr Quellwolken zeigen sich aber noch im Osten und Südosten und die Sonne scheint hier nur zeitweise, dabei bleibt es aber meist trocken. Zehn bis 17 Grad sind möglich, am wärmsten ist es im Westen.