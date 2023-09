Wetter: Wochenende startet in Österreich mit Kaltfront

Von Westen her überquert am Freitag eine Kaltfront Österreich. Das trübe Wetter dürfte aber nicht anhalten.

Ab Sonntag regiert herbstliches Hochdruckwetter. Laut Geosphere Austria sind bis Dienstag Temperaturen von bis zu 27 Grad möglich.

Das Wochenend-Wetter startet in Österreich mit Kaltfront

Am Freitag überwiegen vom Rheintal bis zur Tauernregion von der Früh an dichte Wolken. Verbreitet kommt Regen auf, der teils auch kräftig ausfällt. Weiter im Osten scheint durch hohe Wolkenfelder hindurch zunächst noch öfter die Sonne. Im weiteren Verlauf breitet sich die dichtere Bewölkung mit den Niederschlägen weiter aus. Im Süden kann es dann länger regnen, während Föhneffekte im Osten vorerst nur wenig Regen zulassen. Der Wind weht südlich des Alpenhauptkammes, im Osten und Nordosten mäßig bis lebhaft aus Südost bis Süd, ansonsten kommt er meist schwach bis mäßig aus West. Die Frühtemperaturen erreichen zehn bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 17 bis 28 Grad.

Samstags wird das Wetter trüb und regnerisch

Unter Tiefdruckeinfluss verläuft der Samstag häufig trüb und es regnet zeitweise, vor allem im Süden und Südosten teils auch kräftiger. Auch einzelne Gewitter können eingelagert sein. Auflockerungen bleiben eher rar, am ehesten lichtet sich der Himmel nachmittags in den nördlichen Landesteilen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. In der Früh werden Temperaturen von elf bis 17 Grad, untertags 13 bis 20 Grad erreicht.

Am Sonntag ist es überwiegend sonnig

Am Sonntag gelangt der Ostalpenraum nach Störungsabzug erneut unter Hochdruckeinfluss. Am Alpenostrand macht sich vorerst noch eine kräftige Nordströmung bemerkbar. Damit überwiegt der sonnige Wettercharakter in ganz Österreich. Von Vorarlberg bis in das Industrieviertel machen sich tagsüber entlang der Alpennordseite Quellwolken mit nachfolgenden, unergiebigen Schauern bemerkbar. Am Alpenostrand bläst kräftiger Wind aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen: sieben bis 15 Grad, Tageshöchstwerte: 16 bis 23 Grad.

Montag: Nach Auflösung der Nebelfelder scheint die Sonne

Am Montag befindet sich der Ostalpenraum am Rande eines Hochs mit Zentrum über dem Baltikum in einer schwachen östlichen Strömung. Damit scheint vielerorts nach Auflösung lokaler Nebelfelder die Sonne. Alpensüdseitig und im Südosten machen sich die Ausläufer eines Tiefs über Sizilien mit dichterer Bewölkung und ein paar Regentropfen noch am Vormittag bemerkbar. In Folge ist es auch hier durchwegs sonnig. Der Wind weht schwach, im Norden mäßig aus Ost bis Südost. Am Morgen hat es sechs bis 14 Grad, untertags ist mit 21 bis 26 Grad zu rechnen.

Restwolken lösen sich am Dienstag auf

Am Dienstag lösen sich anfängliche Restwolken im Südosten bald auf, auch Nebel- und Hochnebelfelder bleiben nur vereinzelt in Tal- und Beckenlagen beständiger. Sonst ist es unter abgeschwächtem Hochdruckeinfluss noch einmal sonnig und mild. Der Wind aus Südost lebt vor allem in der Osthälfte auf, alpennordseitig wird es dabei föhnig und warm. Die Frühtemperaturen kommen bei sieben bis 15 Grad zu liegen, untertags sind in Föhngebieten bis zu 27 Grad möglich.