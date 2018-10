Wetter: Warmer aber nasser September in Wien

Trotz dem kürzlichen Kälteeinbruch war der September im Jahresvergleich außergewöhnlich warm. In Wien fiel dafür mehr Regen als üblich.

Der September 2018 verlief lange Zeit ungewöhnlich warm. Am 21. September wurde in Weyer und Waidhofen/Ybbs sogar noch die 30 °C-Marke erreicht. So späte “30er” gab es zuletzt vor 15 Jahren (September 2003). Im letzten Monatsdrittel brachte dann ein Sturmtief den Wechsel zu einer sehr kühlen Wetterlage.

In einigen Regionen, vor allem in der Osthälfte Österreichs, waren die Nächte so kalt wie noch nie seit Messbeginn in einem September. Zum Beispiel wurden am 26.9.18 am Semmering (N, 988 m) -2,7 °C gemessen, der bisherige September-Rekord lag hier bei -2,2 °C im Jahr 1939. Die Messreihe geht am Semmering bis ins Jahr 1936 zurück.