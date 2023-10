Wetter: Starkregenalarm im Süden Österreichs

Ab Donnerstag erwartet der Süden Österreichs erneut starke Regenfälle. Laut Geosphere Austria wird nach einem Föhnsturm in der Region ein intensives Regenband auftreten, das insbesondere am Freitag zu Problemen führen kann.

Auch Schnee wird auf hohe Passstraßen herunterfallen, prognostizierten die Meteorologen. Am Sonntag kündigt sich eine weitere Störungszonen von Westen an.

Wetter: Starkregenwarnung im Süden Österreichs

Am Mittwoch sind im Norden sowie teilweise im Bergland anfangs noch Restwolken vorhanden, im Süden sowie inneralpin gibt es auch örtlich Boden- und Hochnebelfelder. Sonst überwiegt meist der Sonnenschein. Am Nachmittag tauchen im Westen und Südwesten erneut Wolken auf. Der Wind ist noch schwach bis mäßig, entlang der Alpennordseite wird er zum Teil bereits lebhaft. Die Temperaturen werden schon kälter und belaufen sich auf Werte in der Früh von minus zwei bis plus zehn Grad, am Nachmittag steigen sie wieder auf elf bis 18 Grad an.

Himmel bereits ab Donnerstag wolkenverhangen

Bereits am Donnerstag ist der Himmel entlang und südlich des Alpenhauptkammes wieder wolkenverhangen und immer öfter kommt Regen auf, der im Südstau auch ergiebig sein kann. Im übrigen Österreich halten sich über den Niederungen und Becken einige Nebelfelder, die sich zum Teil erst am frühen Nachmittag auflösen werden. Abseits der Nebelregionen scheint zunächst zumindest zeitweise die Sonne, am Nachmittag werden die Wolken aber auch dort langsam mehr. Am späteren Nachmittag greifen die Niederschläge dann ganz im Westen auch auf die Alpennordseite über, hier sinkt die Schneefallgrenze auf 1.600 Meter Seehöhe. Der Wind weht entlang der Alpennordseite sogar stürmisch. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus ein und plus zehn Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen zehn und 19 Grad.

Wolken und "kräftiges Regenband" überwiegen am Freitag

Auch am Freitag überwiegen den ganzen Tag verbreitet die Wolken und von Westen her zieht ein "kräftiges Regenband" über Österreich hinweg. Dabei regnet es verbreitet zumindest zeitweise kräftig, die größten Regenmengen kommen im Südwesten zusammen. Kurze Auflockerungen sind am ehesten im Südosten möglich. Die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend auf 1.000 bis 1.500 Meter. Der Wind weht meist mäßig bis lebhaft aus West bis Nord. Dafür steigen die Temperaturen zumindest in der Früh wieder leicht an und erreichen vier bis 14 Grad. Tagsüber wird es teilweise aber nun kälter und am Nachmittag sind meist nur noch vier bis zehn Grad zu erwarten.

Nebelfelder am Samstag

Am Samstag setzt sich nach einigen Nebelfeldern in den Niederungen öfters die Sonne durch. Im Osten halten sich aber noch einige Restwolken und auch letzte Regenschauer können nicht ganz ausgeschlossen werden, sie ziehen aber tagsüber nach Osten ab. Und am Nachmittag treffen dann von Westen her mehr und mehr Wolken ein und es muss auch mit etwas Regen gerechnet werden. Aber es wird auch wieder zunehmend föhnig. Aber von Sonntag zieht aus dem Westen die nächste Regenfront durch.