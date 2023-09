Wetter: September geht spätsommerlich zu Ende

Der aktuelle Monat klingt weitgehend spätsommerlich aus. Meist viel Sonnenschein sowie wieder steigende Temperaturen verspricht Geosphere Austria für die kommenden Tage, wofür sich ein Hoch mit dem Zentrum über dem Balkan verantwortlich zeichnet, dessen Ränder bis in den Ostalpenraum reichen.

Am Montag herrschen geringe Druckunterschiede mit nur schwachem Wind vor, was in Becken und Tälern die Beständigkeit von Nebel und Hochnebel begünstigt. Im Osten hält sich die hochnebelartige Wolkendecke regional bis in den Nachmittag. Außerhalb der Nebelzonen ist es durchwegs sonnig und mild. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen fünf und 14 Grad mit den höchsten Werten im Osten. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen je nach Nebelauflösung 16 bis 23 Grad.