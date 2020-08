Wetter-Prognose für diese Woche: Tiefdruck, Regen und mäßige Temperaturen

Die Schlagworte der ZAMG für die Wetter-Prognose dieser Woche lauten: Tiefdruckeinfluss, regional kräftiger Regen und insgesamt nur mäßige Temperaturen.

Am Dienstag "kreist" ein Tief über Österreich. Folglich gibt es viele Wolken und gebietsweise auch stärkere Regenfälle. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt im Norden und Osten des Bundesgebietes. Im Laufe des Tages werden die Niederschläge schwächer und seltener. Vor allem im Süden und später auch von Westen her lockert es dann öfter auf, die Sonne kommt zum Vorschein. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten lebhaft aus Nordwest. Frühtemperaturen acht bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei zwölf bis 21 Grad.

Mittwoch: An der Alpennordseite gibt es Restwolken, im Alpenvorland sowie in Tälern und Becken etwas Nebel. Überall sonst startet der Tag oft sonnig, ehe sich schon am Vormittag wieder mehr Quellwolken ausbreiten. Mit diesen steigt die Schauerneigung dann wieder an - mit Schwerpunkt im Bergland im Westen und Südwesten. Im Osten bläst mäßiger Nordwestwind, sonst ist es eher windschwach. Frühtemperaturen: fünf bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen 17 und 23 Grad Celsius.