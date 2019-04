Wetter-Prognose: Die Woche startet in Wien stürmisch

Laut den Wetterexperten von UBIMET steht uns in vielen Teilen des Landes ein nasser und windiger Wochenstart bevor. Erst ab Mittwoch geht es mit den Temperaturen wieder bergauf.

“Vor allem vom Tiroler Unterland über Salzburg und Oberösterreich bis ins Most- und Waldviertel regnet es am Montag und Dienstag häufig, verbreitet kommen hier 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter zusammen”. Im östlichen Flachland bleiben die Regenmengen hingegen gering, hier setzt sich die Trockenheit fort.

Nasser und windiger Wochenstart

Die neue Woche beginnt sowohl im Westen, als auch in Osten mit ein wenig Regen. Dabei liegt die Schneefallgrenze zwischen 800 und 1000 Metern, steigt aber tagsüber dann deutlich an. Im Tagesverlauf verlagert sich der Regenschwerpunkt in die klassischen Nordstauregionen, am Nachmittag regnet es vom Arlberg bis in den Wienerwald verbreitet.