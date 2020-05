Wetter: Muttertag wird sommerlich, danach kommt die Kaltfront

Das Wetter zum Muttertag wird frühsommerlich, am Wochenbeginn folgt aber eine rasche Abkühlung. Einzelne lokale Gewitter sind aber bereits ab Samstag möglich.

Das diesjährige Muttertag verspricht frühsommerliche Temperaturen, zu Beginn der nächsten Woche kündigt sich freilich ein Wettersturz an. Wie die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag meldeten, werden für Sonntag Höchsttemperaturen mit 21 bis 28 Grad erwartet.

Einzelne Schauer oder Gewitterzellen sind im Berg- und Hügelland im Norden am Sonntag in der ersten Tageshälfte möglich, doch meist stellt sich recht freundliches, zeitweise sonniges Muttertagswetter ein. Aufkommender Föhn dürfte in Vorarlberg, Tirol und sogar in Kärnten für stabilere Verhältnisse sorgen. Anfällig für hochreichende Quellwolkenbildung bleiben hingegen der Norden und Nordosten, lokale Schauer- und Gewitterzellen könnten dort im Tagesverlauf auch das Flachland erreichen. Der Wind weht schwach bis mäßig. Kräftigere Böen werden nur im Nahbereich von Gewitterzellen erwartet. Die Frühtemperaturen bewegen sich von sieben bis 15 Grad.

Kaltfront ab Montag

Bereits Samstag ziehen von Westen her im Tagesverlauf wiederholt dichtere Wolken durch und drängen den Sonnenschein zumindest vorübergehend in den Hintergrund. Außerdem erreichen von Bayern während der Vormittagsstunden Regen und Regenschauer Österreich und ziehen dann langsam ostwärts. Im Westen können sich mitunter auch ein paar Gewitter in den Niederschlag mischen. Der Wind aus Südost bis West weht schwach bis mäßig. Die Temperaturen bewegen sich zwischen acht und 15 Grad in der Früh, 16 bis 25 Grad am Nachmittag.