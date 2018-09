Wetter in Wien: Mit dem ersten Sturm in den Herbst

Der Sommer ist am Sonntag laut Kalender um exakt 3.54 Uhr vorbei. Mit dem Herbstbeginn kommt auch der erste Sturm.

Wenn am Sonntag die Uhr 3.54 anzeigt, ist der kalendarische Sommer zu Ende. Der Beginn des Herbstes könnte kaum turbulenter sein. Nach einer ersten Kaltfront von Freitag auf Samstag kommt es schon zu einem Temperaturrückgang von bis zu 15 Grad. Das Wochenende verläuft jedoch noch ruhig, erst am Montag könnte der erste Herbststurm über Österreich ziehen.

Freitag ist der letzte Sommertag

Am Freitag wird es aber noch sonnig. Speziell in der Osthälfte erreichen die Temperaturen bis zu 30 Grad. “Mit solch hohen Temperaturen ist es dann aber endgültig vorbei”” sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. “Eine kräftige Kaltfront überquert uns nämlich in der Nacht auf Samstag mit schauerartigem Regen, dabei gehen die Temperaturen im ganzen Land um 10 bis 15 Grad zurück.”