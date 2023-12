Wetter in Österreich bleibt winterlich kalt

Nachdem ein intensiver Wintereinbruch am Samstag große Teile des Landes mit einer beträchtlichen Schneemenge bedeckt hat, werden auch in der kommenden Woche in Österreich weiterhin kalte Temperaturen erwartet.

Am Montag wird es allgemein sehr kalt sein und in der östlichen Hälfte des Landes überwiegend sonnig. Von Westen her werden jedoch umfangreiche Wolkenfelder einer Warmfront aufziehen, die am Nachmittag schließlich den Osten erreichen werden. Lokal wird es auch für längere Zeit Nebel oder Hochnebel geben, aus denen teilweise auch gefrierender Nieselregen entstehen kann. Der Wind wird auf Südost bis Süd drehen und im östlichen Flachland und entlang des Alpenhauptkamms mäßig bis lebhaft werden. Am Morgen wird es frostig sein, mit Temperaturen zwischen minus 16 und minus vier Grad. Im Laufe des Tages werden die Temperaturen nicht über minus fünf bis plus zwei Grad steigen.

Neuerliche Schneefälle am Dienstag

Am Dienstag bleibt es im Westen den ganzen Tag über stark bewölkt und es regnet oder schneit zeitweise, besonders am Nachmittag. Im Osten gibt es tagsüber zumindest auch vereinzelt kurze Sonnenscheinphasen. Gegen Abend ziehen auch hier Niederschläge auf. Die Schneefallgrenze variiert zwischen niedrigen Lagen im Osten und 700 Metern im Westen. Dabei besteht auch die Möglichkeit von gefrierendem Regen und Glatteis. Der Wind weht schwach bis mäßig aus verschiedenen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zehn und null Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen minus fünf und plus fünf Grad schwanken.

Mittwoch bringt Schnee und Regen

Am Mittwoch überwiegen die Wolken und es kann zeitweise Schneefall geben, der im Süden intensiver ausfallen kann. Gegen Abend mischt sich unterhalb von 400 bis 600 Metern zunehmend Regen in den Niederschlag. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis Nord. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen minus sechs und plus zwei Grad und am Nachmittag zwischen minus eins und plus vier Grad.

Extrem frostiger Start in den Donnerstag

Am Donnerstag bleibt der Himmel im Nordosten und Osten stark bewölkt, und es wird vormittags mit einigen Schnee- oder Schneeregenschauern gerechnet. In den restlichen Teilen Österreichs lösen sich die anfänglichen Wolken jedoch rasch auf und lassen die Sonne durchkommen. Der Wind ist schwach bis mäßig, im Alpenostrand auch lebhaft, und weht aus westlichen bis nordöstlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden zwischen minus elf und plus zwei Grad, während sie am Nachmittag zwischen minus eins und plus fünf Grad erreichen.

Erneut Schneefall am Freitag

Am Freitag gibt es in den niedrig gelegenen Gebieten des Nordens, Ostens und Südostens oft anhaltenden Boden- oder Hochnebel. Außerhalb dieser Nebelzonen scheint die Sonne zunächst häufig. Ab dem Mittag ziehen jedoch im Westen und Südwesten immer mehr Wolken auf, und am Abend beginnt es südlich des Alpenhauptkamms zu schneien. In Höhenlagen unterhalb von 500 bis 1.000 Metern kann es auch Schneeregen oder Regen geben. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten zeitweise lebhaft, aus den Richtungen Ost bis Südwest. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus zwölf und minus eins Grad, die Höchsttemperaturen am Tag zwischen minus drei und plus fünf Grad.