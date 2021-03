Wetter in kommenden Tagen wechselhaft und unbeständig

In der kommenden Woche sollte man auf jeden Fall einen Regenschirm dabeihaben, denn von mildem "Vorfrühling" ist laut ZAMG-Prognose keine Spur. Stattdessen wechseln sich Regen- und Schneeschauer ab.

Regen und Schneefall auch am Dienstag möglich

Mittwoch startet bewölkt und mit einzelnen Schneeschauern

Im Westen und an der Alpennordseite startet der Mittwoch mit Restbewölkung und einzelnen Schneeschauern, sonst scheint zunächst noch häufiger die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen im Norden und Osten rasch wieder dichte Wolkenfelder auf und besonders im Bergland ist mit Regen- und Schneeschauern zu rechnen. Die Schneefallgrenze steigt tagsüber von tiefen Lagen bis auf rund 700 Meter Seehöhe an. Im Westen und Südwesten hingegen lösen sich Restwolken rasch auf und es setzt sich die Sonne durch. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Bergland auch lebhaft aus Nordwest bis Nord. Frühtemperaturen minus sechs bis plus ein Grad, Tageshöchsttemperaturen fünf bis zwölf Grad, am wärmsten ist es im Westen.

Kaltfront erreicht Österreich am Donnerstagbaned

Mit Drehung der Höhenströmung auf West erreichen am Donnerstag in rascher Folge tagsüber eine Warmfront, abends und in der Nacht auf Freitag dann eine Kaltfront Österreich von Westen her. In der Früh zeigt sich zwar noch etwas die Sonne, von Westen her werden die Wolken aber rasch dichter und tagsüber ist es oft bewölkt. Dabei bleibt es abgesehen von wenigen Regentropfen meist trocken, erst mit der Kaltfront am Abend nimmt von Westen her die Schauneigung deutlich zu. Die Schneefallgrenze steigt tagsüber auf 2.000 Meter, sinkt mit der Kaltfront in der Nacht dann aber wieder auf rund 1.000 Meter ab. Der Wind weht tagsüber mäßig aus Südost bis Südwest, erst mit der Kaltfront in der Nacht frischt lebhafter bis kräftiger Westwind auf. Frühtemperaturen minus fünf bis plus drei Grad, Tageshöchsttemperaturen sieben bis 15 Grad.