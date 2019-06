Wetter: Hier wurde die 30-Grad-Marke geknackt

Nach dem kühlen Mai, wurde heute, Montag, in Österreich erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke erreicht.

Nach dem kühlen Mai kommt der Sommer im Eiltempo: Heute, Montag, ist erstmals im heurigen Jahr die 30-Grad-Marke in Österreich erreicht worden. Um 13.30 Uhr wurde an der ZAMG-Wetterstation in Bludenz in Vorarlberg erstmals der Wert gemessen, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Montag. “Das entspricht ganz gut einem durchschnittlichen Jahr: Im Mittel der vergangenen 25 Jahre gab es in Österreich den ersten 30er im Zeitraum von Ende Mai bis Anfang Juni”, hieß es seitens der ZAMG.