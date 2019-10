Wetter: Goldener Oktober bringt noch einmal bis zu 26 Grad

Nach einem rund 2 Grad zu kalten Auftakt in den Oktober zeigt sich dieser in den kommenden Tagen von seiner goldenen und spätsommerlich warmen Seite. Höchstwerte bis zu 26 Grad und viel Sonnenschein sorgen am anstehenden Wochenende im ganzen Land für bestes Ausflugswetter.

Verantwortlich für das stabile Herbstwetter in den kommenden Tagen ist das Hochdruckgebiet namens LISBETH. Dieser Ableger des Azorenhochs erstreckt sich über den gesamten Mittelmeerraum und sorgt auch hierzulande für ruhige Bedingungen. "So dürfen wir uns von Freitag bis einschließlich Sonntag über nahezu ungetrübten Sonnenschein freuen, Nebel und Hochnebel etwa im Klagenfurter und Grazer Becken lösen sich rasch auf", sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. "Dazu wird es noch einmal spätsommerlich warm, am Samstag und Sonntag sind insbesondere in den Föhnregionen Salzburgs, Ober- und Niederösterreichs Spitzenwerte von bis zu 26 Grad zu erwarten." Höchstwerte über der 20-Grad-Marke gibt es nach oft einstelligen Frühtemperaturen aber praktisch im ganzen Land.

Bestes Bergwetter

Zwar haben sich viele Schutzhütten besonders im Hochgebirge schon in die Winterpause verabschiedet, das Wetter lockt dennoch zu ausgedehnten Wanderungen in die Berge. "Selbst in 2000 Meter Höhe steigen die Temperaturen am Wochenende auf rund 15 Grad, die Frostgrenze liegt mit 3700 Metern weit über den meisten Gipfeln im Land", so Spatzierer.

Am Sonntag darf man sich auf bestes Bergwetter freuen. ©UBIMET

"In trockener Luft darf man sich zudem auf eine ausgezeichnete Fernsicht freuen und auch der Wind stört beim Bergsport kaum."

Oktoberrekorde in Reichweite

Temperaturen von mehr als 25 Grad sind Mitte Oktober nicht alltäglich, so betragen die durchschnittlichen Höchstwerte zu dieser Jahreszeit beispielsweise in Wien, Linz und Salzburg rund 15 Grad. "So ist es wenig verwunderlich, dass in den kommenden Tagen die Oktoberrekorde in den Nordalpen zumindest in Schlagdistanz geraten", sagt der Wetterexperte. "In Windischgarsten liegt der Monatsbestwert ebenso wie in der Mozartstadt bei 27,5 Grad."

Neue Woche ähnlich

Auch am Montag ändert sich noch nicht viel am vielfach sonnigen und warmen Herbstwetter, allerdings werden Nebel und Hochnebel in den Niederungen noch etwas hartnäckiger als die Tage zuvor. "Vor allem im Wald- und Weinviertel kann es bis in den Nachmittag hinein trüb bleiben, hier verbleiben die Höchstwerte auch unter der 20-Grad-Marke", prognostiziert Spatzierer. Am Dienstag überquert uns nach derzeitigem Stand eine Kaltfront, ehe ab Mittwoch der Goldene Oktober ein rasches Comeback feiern wird.