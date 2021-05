Wetter: Frühling war lange nicht mehr so kühl

Ein Frühling mit derart niedrigen Temperaturen: Das hat es schon länger nicht mehr gegeben. Aber: "Vor den 1990er-Jahren wäre ein Frühling wie heuer als relativ normal empfunden worden", so ein ZAMG-Vertreter.

Vergangenheit: Frühling mit hohen Temperaturen

Denn zuletzt war es im Frühjahr häufig extrem warm. "Von den zehn wärmsten Frühlingen der 255-jährigen Messgeschichte waren acht in den 2000er-Jahren. Ein 'kühler Ausreißer' war somit schon überfällig und ändert nichts am langfristigen Erwärmungstrend. Denn im Rahmen der üblichen Schwankungen kommt alle 20 bis 30 Jahre ein Frühling vor, der sehr deutlich unter dem aktuellen Temperaturniveau liegt", sagte der Experte.

Sommertage mit 25 Grad oder mehr

Auch die Zahl der Sommertage - mindestens 25 Grad - lag deutlich unter dem Mittel. Zum Beispiel brachte an der ZAMG-Wetterstation Innsbruck Universität ein durchschnittlicher Frühling in den vergangenen 30 Jahren zehn bis elf Sommertage, heuer waren es drei. Der Rekord liegt in Innsbruck bei 27 Sommertagen im Jahr 2007. Auf der Hohen Warte in Wien beträgt das Mittel acht bis neun Sommertage, heuer waren es ebenfalls nur drei. Den Rekord hält hier das Jahr 2018 mit 26 Sommertagen.