Wetter: Föhn-Sturm treibt die Temperaturen hoch

Tief "Cornelius" sorgt Mittwochnacht und Donnerstag für Föhnsturm in Österreich - und am Donnerstag auch für bis zu 21 Grad im Südosten. Das Wetter am Wochenende wird jedoch wechselhaft.

Tief “Bennet” ist am Montag mit schweren Sturmböen über Österreich hinweggezogen und am Mittwoch nähert sich vom Atlantik her Tief “Cornelius”. Dabei kommt im Alpenraum eine zunehmend kräftige Südströmung auf. Am Donnerstag muss man mit Föhnsturm rechnen, dabei treibt der Wind die Temperaturen auf bis zu 21 Grad im Südosten des Landes. Das Föhnfenster hält allerdings nur kurz: Im Tagesverlauf macht sich im Westen bereits die Kaltfront des Tiefs bemerkbar.

Sturm Bennet sorgte für Winsspitzen von bis zu 130 km/h. ©UBIMET

Sonnig zur Wochenmitte Am Mittwoch sorgt eine föhnige Südströmung im ganzen Land für zahlreiche Sonnenstunden. Ungetrübt sonnig wird es aber nicht, da auch ausgedehnte, hochliegende Wolken durchziehen. “Vom Rätikon bis zu den Hohen Tauern kommt im Tagesverlauf allmählich stürmischer Föhn auf”, prognostiziert UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Im östlichen Flachland weht lebhafter bis kräftiger Südwind und die Temperaturen steigen auf 10 bis 19 Grad mit den höchsten Werten in Vorarlberg.

Föhnsturm am Donnerstag In der Nacht verstärkt sich der Föhn zunehmend und greift vermehrt vom Alpenhauptkamm auch auf die Tallagen der Nordalpen über. “Am Donnerstag muss man von Vorarlberg bis zum Alpenostrand mit Föhnsturm rechnen, in prädestinierten Tallagen gibt es schwere Sturmböen um 100 km/h”, so der Experte. Teils stürmische Böen sind aber auch von der Koralpe bis zum Burgenland zu erwarten, zudem steigen die Temperaturen hier auf bis zu 21 Grad. Der Föhn sorgt vor allem in der Osthälfte des Landes für einige Sonnenstunden, im Westen ziehen allerdings zunehmend dichte Wolken auf und ab Mittag bricht der Föhn von Vorarlberg bis Salzburg mit einsetzendem Regen zusammen.