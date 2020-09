Wetter: Der Spätsommer kehrt zurück

In der kommenden Woche kehrt der Spätsommer mit Temperaturen von bis zu 27 Grad zurück. Laut ZAMG-Prognose gibt es ab Dienstag nach abklingendem Regen einen zunehmenden Hochdruckeinfluss.

Strahlend sonnig zur Wochenmitte

Am Dienstag sorgt hoher Luftdruck im Ostalpenraum für strahlend sonniges Wetter. Lediglich in inneralpinen Becken und Tälern können sich Nebel zum Teil bis weit in den Vormittag hinein halten. Besonders zäh sind diese im Mur- und Mürztal sowie im Klagenfurter Becken. Allgemein weht schwacher Wind. In der Früh hat es sechs bis 14 Grad, danach erwartet die ZAMG eine Tageserwärmung auf 19 bis 25 Grad, am wärmsten im Westen.