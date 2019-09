Wetter: Der Herbst zieht endgültig in Österreich ein

In dieser Woche ist der Herbst in Österreich deutlich spürbar. Die Auswirkungen einer markanten Kaltfront treffen die Republik ab Mittwoch und lässt die Temperaturen purzeln.

Einen wechselhaften Beginn und ab Mittwoch den Einzug von herbstlichem Wetter haben die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für die kommende erste Oktoberwoche prognostiziert. Am Mittwoch wird im Ostalpenraum eine markante Kaltfront wirksam und bringt Wolken, Niederschläge und auffrischenden Wind, hieß es am Sonntag.

Windiger Montag

Am Montag bringen die Ausläufer eines Sturmtiefs im Norden und Osten starken bis stürmischen Westwind. Dazu wechseln generell Sonne und Wolken und auch einzelne Regenschauer sind an der Alpennordseite sowie im Norden und Osten zunächst noch möglich. Tagsüber geht die Schauerneigung dann eher zurück, der Wind lässt dann abends nach. Generell wetterbegünstigt sind der Süden und Südosten, hier kann sich zunächst aber hochnebelartige Bewölkung halten. Die Frühtemperaturen reichen von neun bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von 17 bis 25 Grad.

Kaltfront hat Österreich im Griff

Eine markante Kaltfront wird zur Wochenmitte im Ostalpenraum wetterwirksam. Damit überwiegen am Mittwoch in weiten Teilen des Landes die Wolken und es regnet verbreitet. Der Schwerpunkt des Niederschlags liegt anfangs im Westen, verlagert sich mit der Bildung eines Tiefs über Norditalien an die Alpensüdseite. Der Wind aus West bis Nordwest frischt im Laufe des Nachmittages auf. In der Früh hat es neun bis 16 Grad, tagsüber zwölf bis 20 Grad.

Der Donnerstag startet an der Alpennordseite mit Restwolken, sonst zeigt sich am Vormittag bereits wieder verbreitet die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen alpennordseitig neuerlich tiefe Wolkenfelder auf und trüben den Wettercharakter etwas ein, dabei sind allenfalls im Nordstau östlich der Tauern ein paar Regentropfen, oberhalb von 1.400 Metern auch ein paar Schneeflocken zu erwarten. Alpensüdseitig bleibt es tagsüber sonnig. Es bläst mäßiger, im östlichen Flachland lebhafter bis kräftiger Nordwestwind. Es wird deutlich kühler als zuletzt, mit Frühtemperaturen zwischen zwei und neun Grad, und Tageshöchsttemperaturen von elf bis 16 Grad.

Freitag wird sonniger

Am Freitag liegt der Ostalpenraum in einer straffen nordwestlichen Höhenströmung. Am Boden überwiegt hoher Luftdruck und somit vor allem in der Westhälfte durchwegs sonniges und störungsfreies Wetter. Ganz im Osten ziehen tagsüber zeitweise auch dichtere Wolkenfelder von Norden her vorüber. Insgesamt bleibt es niederschlagsfrei. Im Osten weht mäßiger Wind aus West. In der Früh hat es nur ein bis neun Grad, inneralpin sowie im Süden ist leichter Frost möglich.