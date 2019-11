Wetter: Auch die kommende Woche bringt Regen und Schnee

Bereits am Dienstag streift das nächste Itaientief die Alpensüdseite und bringt dichte Wolken, Regen und Schnee, so die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Eine Störungszone zieht am Montagvormittag über den Osten und Südosten Österreichs und bringt hier dichte Wolken und Regen. Am Nachmittag setzt sich auch hier die Sonne durch. Überall sonst bleibt es weitgehend trocken und oft scheint auch die Sonne. Nur im Südwesten beginnen sich am Nachmittag die Wolken erneut zu stauen und abends setzt neuerlich Regen ein, Schnee fällt bis auf etwa 1.300 Meter herab. Die Frühtemperaturen betragen zwischen minus drei bis plus zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen fünf bis 14 Grad.