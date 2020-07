Wetter am Wochenende: Große Hitze, dann kräftige Kaltfront

Pünktlich zum Ferienstart in den restlichen Bundesländern: Am Freitag kündigt sich mit bis zu 35 Grad der bislang heißeste Tag des Jahres an. Danach folgt allerdings umgehend eine Kaltfront.

Auf bis zu 35 Grad erwärmt sich am Freitag die Luft im Osten des Landes, die 30-Grad-Marke wird aber verbreitet geknackt. Eine kräftige Kaltfront sorgt schließlich am Samstag für Abkühlung und ergiebigen Regen, ehe ab Sonntag nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale ein Hochdruckgebiet wieder für ruhiges und sommerlich warmes Wetter sorgt.

Bis zu 35 Grad am Freitag - Hitzepole im Osten

Eine Woche nach den Kindern und Jugendlichen im Osten starten am Freitag nun auch die restlichen Schüler in die Ferien, das Wetter hierzu könnte kaum sommerlicher ausfallen. „An der Vorderseite des Ex-Tropensturms Edouard mit Kern über Deutschland erreichen nämlich sehr heiße Luftmassen unser Land“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.

„Somit klettern die Temperaturen erstmals in diesem Jahr in jedem Bundesland auf 30 Grad oder mehr.“ Die Hitzepole werden dabei Wien, Niederösterreich und das Burgenland sein, hier werden schweißtreibende 35 Grad erreicht. Der Freitag wird zudem als bislang heißester Tag des Jahres 2020 in die Bilanz eingehen, bis dato liegt die Wiener Innenstadt mit 32,9 Grad am 28. Juni noch an der Spitze.

Am Samstag Temperatursturz mit Kaltfront

Die Hitze ist jedoch nicht gekommen, um zu bleiben. Schon im Laufe des Freitags bilden sich von Vorarlberg bis in die Obersteiermark vermehrt teils kräftige Gewitter, sie kündigen die nahende Kaltfront von EDOUARD an.

Die Kaltfront erfasst am Samstag weite Teile Österreichs mit kräftigem Regen, die sommerlichen Temperaturen werden Richtung Balkan abgedrängt. So kommen die Höchstwerte nicht mehr über 16 bis 26 Grad hinaus, die 26 Grad gibt es aber auch nur noch im äußersten Osten und Südosten am Vormittag. Im Vergleich zum Freitag stürzen die Temperaturen also um rund 10 bis 15 Grad ab. Im Laufe des Tages verlagert sich die Front samt Regen und Gewittern in den Osten und Südosten des Landes, von Bregenz bis Linz kommt hinter der Kaltfront am Nachmittag sogar noch zeitweise die Sonne zum Vorschein.

Sommerwetter auch bei zweitem Formel 1-Rennen

Bedingt durch die Corona-Pandemie findet auch das zweite Rennen der Formel-1-Saison in Österreich statt, am kommenden Sonntag präsentiert sich die Obersteiermark neuerlich von ihrer sommerlichen Seite. „Die Front ist mittlerweile über Osteuropa zum Liegen gekommen, ein Ableger des Azorenhochs sorgt nicht nur in Spielberg für überwiegend sonnige Bedingungen“, so Spatzierer. „Sich bildende Quellwolken im Tagesverlauf stören dabei weder das Renngeschehen noch Freizeitaktivitäten jeglicher Art.“ Mit 21 bis 28 Grad wird es zudem schon wieder deutlich wärmer.

Wetter zum Wochenstart: Kräftiges Hoch