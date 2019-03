Wetter am Wochenende: Frühlingsbeginn bringt viel Sonnenschein

Das erste Frühlingswochenende bringt uns Sonnenschein und es kann bis zu 21 Grad erreichen. Der Wochenstart allerdings hält eine markante Abkühlung bereit.

Laut Experten von UBIMET beschert uns das Hoch Hannelore auch am Wochenende steigende Temperaturen und viel Sonnenschein. Bereits am Freitag können die Temperaturen 13 bis 19 Grad erreichen. „Im Oberinntal und in Innsbruck ist auch die 20-Grad-Marke wieder in Reichweite“, sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

In der neuen Woche erreicht uns eine Kaltfront und auch Regen ist nicht auszuschließen. Die Schneefallgrenze sinkt hier gegen 1100 m ab. Ein paar Schauer zeichnen im Tagesverlauf aber auch im Süden ab. Die Temperaturen erreichen 6 bis 15 Grad. In der Nacht auf Dienstag zieht dann eine weitere Kaltfront durch und die Schneefallgrenze sinkt an der Alpennordseite gegen 500 m ab. „Die Temperaturen kommen am Dienstag selbst im Flachland kaum noch über die 10-Grad-Marke hinaus“, so der Meteorologe. „Landwirt müssen kommende Woche zudem neuerlich mit Frostgefahr rechnen“.