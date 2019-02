Wetter am Wochenende: Der Vorfrühling lässt grüßen

Wir können uns in den kommenden Tagen auf ein milderes Wetter freuen. Die Temperaturen steigen in den zweistelligen Bereich und vor der nächsten Kaltfront in der kommenden Woche, sollte man das frühlingshafte Wetter auskosten.

Zum Ende der ersten Semesterferienwoche klopft zum Glück der Vorfrühling schon mal vorsichtig an. Bereits am Freitag werden im Wiener und Grazer Becken rund 10 Grad erreicht.

„Noch milder wird es dann am Samstag, bei 13 oder sogar 14 Grad am Nachmittag kann man im östlichen Flachland den Kaffee schon im Freien genießen“, prognostiziert UBIMETChefmeteorologe Manfred Spatzierer. „In den Alpen sowie im Süden bleiben die Temperaturen noch etwas verhalten, meist steigen sie hier auf 5 bis 10 Grad.“ Der wärmste Tag der Woche kommt ganz zum Schluss: Eine föhnige Südströmung lässt die Temperaturen vom Bodensee bis zum Neusiedler See auf 10 bis 15 Grad steigen, deutlich kühler bleibt es einmal mehr in Osttirol und Kärnten.

Milde Temperaturen leiten Pollensaison ein Die milderen Temperaturen führen laut Experten von UBIMET auch dazu, dass auch Hasel und Erle im Flachland vielerorts schon blühbereit sind und damit die Pollensaison einleiten. Sobald es reichlich Sonnenschein gibt und sich die Temperaturen tagsüber der 10Grad-Marke nähern, beginnen Hasel und Erle zu blühen. Der nächste große Allergieschub folgt dann ab etwa Mitte bis Ende März, wenn die hochallergene Birke zu blühen beginnt.

Kaltfront von Nordwesten erreicht uns zum Wochenstart Kräftige Abkühlung wird uns allerdings zum Wochenstart ereilen. Eine markante Kaltfront erreicht uns von Nordwesten her. „Im Vergleich zum Sonntag kühlt es um 5 bis 10 Grad ab, dazu sinkt die Schneefallgrenze auf rund 500 m“, so Spatzierer. „Noch kälter wird es am Dienstag, dann sind aus heutiger Sicht sogar im Flachland Schneeschauer und Wintergewitter möglich.“

Im Nordstau der Alpen kündigt sich eine ordentliche Ladung Neuschnee an, 20 bis 40 cm können hier zu Beginn der neuen Woche zusammenkommen. Ab Mittwoch übernimmt dann wieder ein Hoch die Regie beim Wetter, die Temperaturen beginnen aber nur langsam zu steigen.