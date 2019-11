WESTWIEN verliert in Schwaz mit 35:24

WESTWIEN verliert auswärts bei Sparkasse Schwaz HB Tirol mit 35:24 (19:11) und fällt damit auf dem fünften Tabellenrang zurück.

Die Glorreichen Sieben starten gut in das Spiel in Schwaz und gehen durch Kapitän Jelinek mit 1:0 in Führung. Die Westwiener, die auf die Verletzten Helgason, Fuchs und Seitz verzichten müssen, haben in den ersten 10 Minuten vor allem im Abschluss Probleme und so können die Tiroler auf 5:3 stellen. Durch zwei schnelle Gegenstöße können die Wiener aber schnell wieder ausgleichen. Nach mehreren Fehlwürfen der Westwiener kann Schwaz bis auf 11:7 wegziehen.

Die Gäste tun sich im Angriff sehr schwer, die Schwazer nutzen diese Fehler beinhart aus und bauen ihre Führung bis auf 13:7 aus. Auch in der Deckung bekommt die Mannschaft von Roland Marouschek nicht den nötigen Zugriff und gerät dadurch nach 25 Minuten bereits mit 16:8 ins Hintertreffen. Bis zur Pause schaffen es die Westwiener nicht zu verkürzen und gehen so mit einem deutlichen 19:11 Rückstand in die Kabine. Zu Beginn der zweiten Halbzeit stehen die Glorreichen Sieben aggressiver in der Deckung und können durch Führer und Pratschner auf 13:19 verkürzen.

Wieder scheitert man aber in Folge zu oft am Schwazer Schlussmann und so können die Hausherren wieder auf 23:15 davonziehen. WESTWIEN agiert in Folge mit einer sehr jungen Aufbaureihe, kann den Rückstand aber nicht verringern. 10 Minuten vor Schluss bauen die Schwazer ihre Führung bis auf 28:18 aus und lassen die Westwiener auch nicht mehr herankommen. Am Ende verliert WESTWIEN nach einem verkorksten Spiel mit 35:24 (19:11) und fallen dadurch auf den fünften Tabellenplatz zurück.