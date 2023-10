WESTseniorenpreis wird dauerhaft angeboten

Die "WESTseniorenpreis" wird aufgrund der hohen Nachfrage nun permament bei der WESTbahn angeboten.

Besonders einfacher Zugang beim WESTseniorenpreis

Der WESTseniorenpreis unterscheidet sich von allen anderen Angeboten am Markt durch den besonders einfachen Zugang. Ganz ohne zusätzlicher Vorteilscard kommen seniore Fahrgäste automatisch in den Genuss des WESTseniorenpreises. Das Angebot gilt an allen Wochentagen und Verbindungen der WESTbahn. Mit diesem Tarif ersparen sich ältere Fahrgäste bis zu 50 % des ursprünglichen Ticketpreises.