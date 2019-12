WESTbahn: WESTpunkte sammeln und gratis fahren

Wer bei der WESTbahn ab sofort sein Ticket an einen bestimmten Zug bindet, sammelt WESTpunkte. Die können später gegen Freifahrten oder Upgrates auf WESTbahn PLUS eingetauscht werden.

Die WESTbahn bietet ihren Kundinnen und Kunden bei vielen Tickets eine lange Gültigkeitsdauer. So sind beispielsweise Fahrkarten zum WESTstandard Preis ab Kaufdatum ein Jahr lang gültig. Reisende entscheiden frei, welche Zugverbindung sie damit nutzen wollen.

WESTpunkte für Freifahrten einlösen

Ab sofort wird dieses Merkmal noch weiter optimiert: Wer nämlich die Gültigkeit so eines Tickets freiwillig an einen Zug nach eigener Wahl bindet und es für diesen Zug "eincheckt", sammelt für jeden vollen Euro einen WESTpunkt. Die Punkte werden am Tag nach der Reise gutgeschrieben und können später für Freifahrten oder WESTbahn PLUS-Upgrades eingelöst werden.