West Coast Swing am Dornbirner Markplatz

Die Tanzschule "Happy Dance" aus Altach machte am Sonntag bei der weltweiten West Coast Swing Rally 2020 mit.

Am selben Wochenende zum selben Song schwangen West Coast Swing-Liebhaber mit derselben Choreografie weltweit in verschiedensten Städten das Tanzbein. Ein sogenannter Flashmob. So auch der West Coast Swing Club der Happy Dance Tanzschule aus Altach unter der Leitung von Martina und Herbert Hans.