Wertvollstes Unternehmen der Welt: Microsoft vor Apple

Lange war Apple auf Platz 1 der Rangliste der werltvollsten Unternehmen der Welt. Nun hat Microsoft den ersten Platz eingenommen.

Wertvollste Unternehmen der Welt: Microsoft führt Liste an

Gleichzeitig hat Apple 17 Prozent an Wert eingebüßt und kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von gut 715 Mrd. Dollar. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet ist 685 Mrd. Dollar schwer und belegt den dritten Platz, hat also seit Ende 2017 einen Rang eingebüßt. Das hat das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY ermittelt, das die Marktkapitalisierung der 100 am höchsten bewerteten Unternehmen weltweit untersucht hat.