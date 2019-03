Wertvoller Schmuck bei Wohnungseinbruch in Wiener City gestohlen

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Himmelpfortgasse sucht die Polizei nun nach den gestohlenen Schmuckstücken.

Nach einem Wohnungseinbruch in der Wiener Innenstadt sucht die Polizei nun nach wertvollem Schmuck. Laut Polizeisprecher Harald Sörös hatten die Täter am 25. Februar in der Himmelpfortgasse die Wohnungstür aufgedrückt und drinnen alles durchwühlt. Auch einen Tresor hatten die Einbrecher geknackt. Danach fehlten unter anderem Schmuckstücke.