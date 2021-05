Werner Gruber neuer Forschungskoordinator des Burgenlandes

Der Physiker Werner Gruber ist der neue Forschungsbeauftragte des Burgenlandes. Gruber sei sehr motiviert, sprühe vor Ideen und werde Highlights setzen, stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Vorstellung des neuen Koordinators am Freitag in Eisenstadt fest.

Gruber zeigte sich über das Vertrauen für die Bestellung erfreut, räumte aber ein: "Es war nicht schwierig, wir haben nicht lang geredet." Ohne Corona-Pandemie hätte dies schon früher passieren sollen. Der Physiker will in den nächsten Wochen und Monaten "reden, reden, reden" und so herausfinden, was es braucht.