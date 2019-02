Werkstatt und Ostereiersuche: Der Ostermarkt auf Schloss Hof

Der traditionelle Ostermarkt lockt ab dem 30. März mit Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und einem vielseitigen Rahmenprogramm nach Schloss Hof

Workshops, Schaukochen und -backen

Sonntags warten ab 14 Uhr Workshops, Schaukochen und Schaubacken auf die Gäste. Die Seminarbäuerinnen kochen am 31. März köstliche Gerichte für den Ostertisch und am 7. April backen sie traditionelles Ostergebäck. Dabei verraten sie ihre besten Tipps und Tricks. Kräuterpädagogin Petra Regner-Haindl zeigt am 14. April, wie man Ostereier mit selbst gemachten Pflanzenfarben färbt. Außerdem stellt sie leckere Kräutersalz-Rezepte für den Osterbrunch vor. Eva Trnkova gibt am Ostersonntag und -montag Einblicke in das alte Handwerk der gekratzten Ostereier – selbst ausprobieren ist erwünscht.