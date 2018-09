Wer wird Chef bei der SPÖ?

Christian Kern wird sich spätestens nach der EU-Wahl als SPÖ-Spitzenkandidat zurückziehen. Aber wer wird die Parteiführung übernehmen?

Die SPÖ braucht einen neuen Chef. Christian Kern hat am Dienstag überraschend angekündigt, als Spitzenkandidat in die kommende EU-Wahl ziehen zu wollen. Bis Ende November will die SPÖ jetzt einen neuen Vorsitzenden finden, der eigentlich in gut zwei Wochen geplante Parteitag wird verschoben.