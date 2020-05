"Wer sich an Ibiza erinnern kann, war nicht dabei": Die besten Zitate zur Ibiza-Causa

Der Österreicher nimmt selbst die kniffligsten Lebenssituationen mit einem Schmäh auf den Lippen. So sind auch in der Ibiza-Affäre einige Sätze entstanden, die noch lange im Gedächtnis bleiben werden.

"Zack, zack, zack!" - ... will die "Kronen Zeitung" übernehmen ...

"Solange ich nicht tot bin, hab' ich die nächsten zwanzig Jahr noch das Sagen." ... und verschätzt sich ein wenig in seiner Halbwertszeit.

"We make party now!" - Famous last words.