Wenn TikTok depressiv macht: Amnesty International schlägt Alarm

Amnesty International hat TikTok für seine Betriebsweise und sein Geschäftsmodell kritisiert. Laut zwei neuen Berichten der Menschenrechtsorganisation stellt die Plattform ein potentielles Risiko für junge Nutzer dar, da sie Inhalte über Depressionen und Suizid in ihren Feeds präsentiert, die bereits vorhandene psychische Probleme verschärfen könnten.

Die Ergebnisse stammen aus einer gemeinsamen technischen Untersuchung von Amnesty, dem Algorithmic Transparency Institute (ATI) und der National Conference on Citizenship and AI Forensics. Die beiden Berichte "Driven into the Darkness: How TikTok Encourages Self-harm and Suicidal Ideation" und "I Feel Exposed: Caught in TikTok's Surveillance Web" machen auf Menschenrechtsverstöße aufmerksam, denen minderjährige und jugendliche TikTok-Anwenderinnen sowie -Anwender ausgesetzt seien.