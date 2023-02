"Wenn ich 100 Jahre tot bin, werden sie noch von Cordoba reden": Hans Krankl 70 Jahre alt

Der Dienstag, 14. Februar bringt den 70. Geburtstag von Hans Krankl. "Für mich ist das ein Geburtstag wie jeder andere, ich lege auf Geburtstage nicht viel wert", meinte der "Jahrhundert-Rapidler" zur APA.

Große Party sei keine geplant, er werde seinen Ehrentag in aller Ruhe im Kreise der Familie begehen, ließ Krankl wissen. Ganz vermeiden lassen sich die Feierlichkeiten aber nicht.

70. Geburtstag von Hans Krankl am Dienstag

Rapid lädt am 17. Februar zum Event "70 Jahre - Ein Abend für Hans Krankl" ins Allianz Stadion. Die Veranstaltung mit dem Geburtstagskind war binnen weniger Minuten ausgebucht, es mussten Zusatzkarten aufgelegt werden. Dabei ließ sich der "Jahrhundert-Rapidler" noch gar nicht oft in der neuen Heimstätte der Hütteldorfer blicken, denn Krankls Verhältnis zu seinem Herzensclub hat in den vergangenen Jahren Schaden genommen.